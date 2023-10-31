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Школы Петербурга оснастят оборудованием для экспериментов по естественным наукам

Беглов: прорывные инженеры начинают формироваться за школьной партой

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

До конца 2023 года 300 школ Санкт-Петербурга получат оборудование для углубленного изучения физики, химии и биологии, а через 3 года все школы будут оснащены оборудованием для экспериментов по естественным наукам, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Он добавил, что на эти цели город выделит 1,5 млрд рублей.

«Прорывные инженеры и конструкторы, талантливые технические специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры начинают формироваться уже за школьной партой», — сказал Беглов.

Губернатор добавил, что новое оборудование позволит старшеклассникам приходить в вузы и колледжи естественно-научной и технической направленности максимально подготовленными.

Беглов подчеркнул, что в петербургских колледжах сейчас также создаются современные лаборатории и мастерские по направлениям «Машиностроение», «Беспилотные летательные аппараты», «Судостроение», «Электроника и системы связи», «Промышленные и инженерные технологии».

Также в расходах города на 2024 год предусмотрены средства на увеличение бюджетных мест в колледжах.

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