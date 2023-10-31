Стало известно число россиян, ожидающих эвакуацию из Газы

Число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА).

«В списках более 900 человек, более 500 из них россияне», — отмечается в сообщении.

При этом, указали в представительстве, войти в этот список еще можно.

28 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что вопрос с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа пока не разрешен, однако Палестина работает над этим вопросом вместе с российской стороной.

26 октября Министерство иностранных дел России сообщило, что российская сторона обсудила на встрече с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

Ранее российские дипломаты передали гуманитарную помощь для пострадавших в Израиле.