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На Урале подросток угрожал пенсионерке пистолетом

URA.ru: в Екатеринбурге подросток угрожал пистолетом пожилой женщине

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Shutterstock

В центре Екатеринбурга подросток оскорблял пожилую женщину и направил на нее пистолет, называя себя «уралмашевским». Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел возле ресторана «Агонь», по словам очевидцев, мальчик несколько раз подходил на улице к пожилой женщине и оскорблял ее, а потом подбежал к старушке и направил на нее пистолет.

Школьник также угрожал свидетелям произошедшего и приказал им молчать. Пенсионерка рассказала, что уже встречалась с агрессивным подростком, в тот вечер мальчик также подходил к уличным музыкантам и требовал у них выручку.

В региональном МВД сообщили, что пенсионерка с заявлением в полицию не обращалась, проводится проверка.

Ранее подросток получил ножевое ранение, заступившись за девушку.

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