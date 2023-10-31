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Москвичам расскажут интересные факты об архитектуре БКЛ

На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На портале «Узнай Москву» появился спецпроект, посвященный Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи узнают об архитектурно-художественном многообразии новой ветки, а также познакомятся с достопримечательностями, которые расположены недалеко от станций, сообщается на сайте mos.ru.

«На портале «Узнай Москву» можно подробнее узнать о проекте, прочитать интересные факты и, возможно, даже вдохновиться на самостоятельную экскурсию по БКЛ. В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

БКЛ — самая большая кольцевая линия метро в мире длиной более 70 километров. По протяженности она опережает вторую кольцевую линию метро в Пекине.

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