В Японии вооруженный мужчина захватил заложников

Мужчина, вооруженный пистолетом, захватил заложников в отделении почты в японском городе Вараби. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местное отделение полиции.

По информации стражей порядка, инцидент произошел в 15:15 по местному времени (9:15 мск). Полиция предполагает, что ранее этот же мужчина устроил стрельбу в больнице, ранив двух человек.

Телеканал FNN опубликовал фото с места происшествия. Согласно описанию телеканала, возраст мужчины составляет от 50 до 70 лет. К его пистолету прикреплено что-то наподобие веревки, обвязанной вокруг его шеи.

До этого в Японии захвативший заложника безработный мужчина уснул перед штурмом.

В японской префектуре Сайтама (находится недалеко от Токио) безработный мужчина, который на протяжении полутора суток удерживал в заложниках девушку, заснул перед штурмом и был обезврежен.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.