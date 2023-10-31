Россиянам рассказали, как изменится стоимость тарифов из-за подорожания LTE

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире «Радио 1» прокомментировал известие о том, что расходы сотовых операторов на использование частот LTE могут вырасти в 10 раз. По мнению эксперта, это почти никак не отразится на тарифах за использование мобильного интернета.

Он отметил, что регулятор не позволит поднять тарифы, поскольку их уже повышали в начале 2023 года. Кроме того, по его словам, операторы должны были готовиться к росту стоимости LTE, поскольку государство на протяжении длительного времени предоставляло частоты со скидкой.

«Льгота, которая была предоставлена операторам, использующим 4G как новую технологию, была ниже установленной цены. Теперь это возврат к установленной цене. Так что у операторов был не один год, чтобы сэкономить на плату на частоты. Но вообще плата за частоты занимает от прибыли операторов всего 1%. Так что в соотношении с общей операторской прибылью здесь не такие большие цифры будут», — сказал Букштейн.

По информации газеты «Известия», значительный рост расходов операторов возможен, если Минцифры одобрит новую методику расчета платежа за использование частот. Сейчас операторы платят за 4G как за перспективную технологию, но утрата этого статуса может привести к увеличению расходов.

До этого издание писало, что российские мобильные операторы Теlе2, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») намерены вернуть своим абонентам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с телефонов.

Ранее в Билайне рассказали о модернизации сети.