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На воевавшего в рядах ВСУ уроженца Тверской области завели дело о госизмене

ФСБ: дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, взятого в плен в ЛНР

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Дело о государственной измене завели на уроженца Тверской области, взятого в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило областное управление ФСБ, передает РИА Новости.

Мужчина воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил России. Уроженец Тверской области занимал должность замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что россиянин был задержан в ходе боестолкновения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена в форме перехода на сторону противника).

Проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые были направлены на установление всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.

До этого депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявлял, что экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию после начала спецоперации, совершил госизмену.

Ранее матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене.

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