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ФСБ предостерегла жителя Москвы, переводившего деньги ВСУ

ФСБ объявила предостережение москвичу за попытку финансировать ВСУ

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

ФСБ объявила предостережение москвичу за попытку финансировать ВСУ через покупку символики организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), которая запрещена в России. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

В ФСБ покупку символики молодым человеком, который подумал, что таким образом он будет финансировать ВСУ, сочли недостаточной для предъявления обвинений в государственной измене — тем более, что житель Москвы в результате оперативно-разыскных мероприятий дал признательные показания и раскаялся.

«Учитывая, что его действия лишь создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей «Госизмена» (ст. 275 УК РФ), а также принимая во внимание отсутствие оснований для привлечения его к уголовной ответственности, сотрудниками УФСБ ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий», — заявили в пресс-службе управления.

До этого калининградский бизнесмен, гражданин России и Израиля Андрей Гальчевский был осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ.

Ранее ФСБ предостерегла от госизмены жителя Абакана, собравшегося вступить в ВСУ.

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