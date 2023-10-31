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Врач рассказала, какие привычки ухудшают работу сердца

Врач Маршинцева: курение ухудшает работу сердца

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Shutterstock

Курение и употребление жирной и жареной еды относятся к факторам, которые могут ухудшить работу сердца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Все это повышает холестерин и вызывает атеросклероз — появление бляшек в коронарных сосудах, которые питают сердце. Атеросклероз может вызывать ишемию, то есть недостаточное питание сердца, которое в дальнейшем способно привести к инфаркту миокарда», — отметила врач.

По ее словам, риску развития сердечно-сосудистых проблем особенно подвержены мужчины. В связи с этим Маршинцева посоветовала им более тщательно следить за своим здоровьем, придерживаться активного образа жизни и отказаться от курения.

«Надо следить за холестерином, особенно за липопротеидами низкой плотности», — заключила кардиолог.

Ученые из Северо-западного университета в США совместно с коллегами из Павийского университета в Италии до этого обнаружили, что употребление жирной рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятнее всего, защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Ранее врач рассказала, по каким признакам можно распознать развитие проблем с сердцем.

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