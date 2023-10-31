Старовойт сообщил, что никто не пострадал при обстреле села в Курской области

Село Дарьино Суджанского района Курской области было обстреляно со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

«На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены емкости для хранения удобрений», — написал губернатор.

29 октября Старовойт сообщал, что Украина обстреляла деревню Городище, расположенную в Рыльском районе Курской области.

25 октября украинские войска обстреляли курское село Козино. По информации Telegram-канала Mash, всего в населенном пункте зафиксировали падение не менее 20 снарядов разного калибра.

В ходе атаки бойцы ВСУ использовали минометы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Также обстрел велся из танка, однако никто из граждан не пострадал.

В тот же день губернатор Курской области заявил об обстреле села Попово-Лежачи. Он указал, что в населенном пункте было зафиксировано семь прилетов.

Ранее в российском регионе сбили рекордное число дронов из огнестрельного оружия.