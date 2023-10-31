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Врачи назвали продукт, который помогает в борьбе с депрессией

Врач Тананакина: магний в тыкве помогает справляться с депрессией

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Kate Latimer-Matthews/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Благодаря высокому содержанию магния тыква может помочь справиться с депрессией, считает врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина. Также добавить ее в рацион рекомендуется при анемии, рассказала она РИАМО.

Людям с железодефицитной анемией и сниженным гемоглобином тыква полезна за сочетания железа и меди, рассказала врач. «А высокое содержание магния помогает справляться с депрессией, беспокойством и в целом полезно для нервной системы», — добавила она.

Содержащийся в тыкве калий помогает вывести из организма лишнюю жидкость, что избавляет от отеков и снижает артериальное давление, отметила специалист. Поэтому тыква, по ее словам, полезна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако переедание тыквы может спровоцировать метеоризм и расстройство кишечника, предупредила Тананакина.

Напомним, эксперты также пришли к выводу, что включение тыквы в рацион может поспособствовать потере веса и здоровью кожи. Кроме того, по их мнению, за счет богатства витаминами и минералами она может стать профилактическим средством от рака.

Аналитики ранее выяснили среднюю цену тыквы в российских магазинах – она составила 236 рублей.

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