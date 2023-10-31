Губернатор Санкт-Петербурга представил проект бюджета до 2025 года

В 2024-2026 годах Санкт-Петербург планирует ежегодный прирост доходов на 7-8%, заявил губернатор Александр Беглов, представляя проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года.

Согласно проекту бюджета, внесенного в Законодательное собрание, запланированные доходы городского бюджета на 2024 год составят 1 трлн 168 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 298 млрд рублей.

«На следующие три года наша цель – вернуться к устойчивому росту доходов», – отметил Александр Беглов.

По его словам, в 2024 году влияние негативных факторов на налоговые поступления, которое пришлось преодолевать в 2023, будет во многом сглажено, а финансовые результаты сырьевых экспортеров должны стабилизироваться.

«С учетом всех факторов по нашему прогнозу объем доходов будет ежегодно прирастать на 7-8%», — добавил губернатор.

По его словам, если рассматривать налоговые поступления, то 42,2% приходится на НДФЛ, 39,4% налог на прибыль организаций, 7,4% налоги на совокупный доход, 11% - прочие налоги. Также он добавил, что больше всего по отраслям налоговых поступлений приходит из торговли 27,1%, обрабатывающих производств 14.4%, а также науки и консалтинга 10,8%.

Также Беглов сообщил, что в 2024 году Петербург направит на цели развития 323 млрд рублей.

«Доля расходов развития в бюджете 2024 года превысила 25% или 323 млрд рублей. Еще два года назад такая сумма составляла почти половину всего городского бюджета. Именно эти средства позволили нам приступить к решению целого ряда застарелых, десятилетиями накопленных проблем», — сказал он.

Беглов подчеркнул, что город смог начать необходимые реформы, которые должны существенно улучшить качество жизни петербуржцев.

«Несколько лет назад почти никто не верил в заявления городского руководства о том, что бюджет города будет расти опережающими темпами. Почти никто не говорил, что Петербургу удастся собрать доходов в сумму более 1 трлн рублей. Но Петербургу это удалось. Темпы роста доходов бюджета города за последние годы были опережающими по отношению к другим субъектам Российской Федерации», — заявил экономист и экономико-географ, доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов, директор Центра региональной политики РАНХиГС, член Общественного совета при Минфине России Владимир Климанов.