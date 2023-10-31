У россиянки в носу застрял корень зуба и мешал ей дышать

В Нижнем Новгороде врачи помогли женщине, которая несколько лет не могла нормально дышать из-за инородного предмета в носу. Об этом рассказал врач-отоларинголог Григорий Белозеров на своей странице во «ВКонтакте».

По словам доктора, при удалении зуба у пациентки отломился корень зуба, который переместился в пазуху носа и застрял в ней.

«Пациентка и не подозревала. Жила себе и годами страдала от не дышащего носа, списывая все хроническую патологию после двух операций. А корень в пазухе жил своей жизнью, обрастал грибами», — рассказал ЛОР.

Дрейфующую часть зуба обнаружили на КТ, через несколько дней после результатов обследования, отоларинголог Белозеров вместе с коллегой-эндоскопистом Гулей Нифтуллаевой провели операцию и извлекли из носа инородное тело.

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