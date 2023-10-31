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Окровавленный россиянин заполз в котокафе через окно, уснул и попал на видео

В Липецке окровавленный мужчина заполз в котокафе через окно и уснул

Окровавленный россиянин заполз в котокафе в Липецке через окно и уснул на диване. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецк с огоньком».

По информации Telegram-канала, ползущего в котокафе через окно мужчину заметила случайная прохожая — она вызвала полицию. На кадрах видно, как россиянин с оголенным торсом забирается на диван и укрывается пледом. Позже он уснул.

Прибывшие на место полицейские разбудили мужчину и доставили его в отделение полиции. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются.

До этого в Пензе на видео попала женщина, которая вышла из автобуса через окно. На кадрах очевидцев видно, как россиянка выползает из транспортного средства, падает на асфальт и уходит, пересекая проезжую часть.

Ранее бегавший голым и напавший на женщину сын российского экс-прокурора попал на видео.

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