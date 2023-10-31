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Политолог заявил о неверном отношении россиян к празднованию 4 ноября

Политолог Аджамян: россияне неправильно относятся ко Дню народного единства

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Большинство жителей России относятся к празднику День народного единства как к очередному выходному, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян. Такой подход особенно неверен на фоне сегодняшней геополитической ситуации, заявил он в беседе с РИАМО.

Политолог напомнил, что День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, которые стали важнейшим этапом в окончании Смутного времени. В ополчении состояли люди разных национальностей и сословий, подчеркнул эксперт.

«Подобное единство, вне зависимости от положения в обществе или вероисповедания, стало основой для победы над врагами», – сказал он.

Сейчас единство страны особенно необходимо, так как опасность представляет в наибольшей степени внутренний раскол на основе межнациональных конфликтов, убежден Аджамян.

«Мы снова приходим к тому, что ставка на ослабление России изнутри – единственная, которая потенциально может сработать, и мы обязаны не допустить этого! Не допустить ради себя, своих близких, ради своей страны», – сказал он.

Напомним, 3 и 4 ноября – выходные в честь Дня народного единства. 2 ноября (суббота) в России будет рабочим днем. Выходной с субботы перенесут на вторник, 30 апреля, чтобы продлить майские праздники.

Россияне ранее рассказали, что на ноябрьские праздники запланировали путешествия. В пятерку самых популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай.

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