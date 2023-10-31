Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обстрел ВСУ оставил без света село в Брянской области

Губернатор Богомаз: село Алейниково осталось без света после обстрела ВСУ

close
100%
РИА «Новости»

Село Алейниково в приграничном Стародубском муниципальном округе Брянской области осталось без света в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате атаки нет. Частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Также в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

На месте происшествия работают экстренные службы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают населенные пункты Брянской области из танков. По данным канала, под ударами находятся села Ломаковка и Курковичи.

Перед этим Telegram-канал Shot сообщал, что ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области из танка. Оно расположено в одном километре от российско-украинской границы. Ночью ВСУ обстреляли населенный пункт с использованием 125-миллиметровых снарядов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий