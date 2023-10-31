Обстрел ВСУ оставил без света село в Брянской области

Село Алейниково в приграничном Стародубском муниципальном округе Брянской области осталось без света в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате атаки нет. Частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Также в населенном пункте нарушено энергоснабжение.

На месте происшествия работают экстренные службы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают населенные пункты Брянской области из танков. По данным канала, под ударами находятся села Ломаковка и Курковичи.

Перед этим Telegram-канал Shot сообщал, что ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области из танка. Оно расположено в одном километре от российско-украинской границы. Ночью ВСУ обстреляли населенный пункт с использованием 125-миллиметровых снарядов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.