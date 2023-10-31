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Россиянка тайно переписала на себя квартиру пожилых родителей

В Тюмени женщина выселила из квартиры своих пожилых родителей

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Depositphotos

В Тюмени пенсионеры остались без квартиры, в которой прожили почти десять лет: пожилая пара утверждает, что имущество переписала на себя их дочь. Об этом сообщает издание 72.ru.

Дмитрий и Виктория Макарчук в 2013 году получили в микрорайоне «Ямальский - 1» в Тюмени двухкомнатную квартиру. Несмотря на получение жилья, пенсионеры часто ездили в Ноябрьск к сыну, который страдал от эпилептических припадков. После одной из длительных отлучек из дома Макарчуки не смогли попасть в свою квартиру, так как на ней поменяли замки.

Обратившись к старшему по подъезду, они узнали, что их дочь предоставила документ о том, что она — новый владелец квартиры. Соседи помогли пожилой паре и проживающей с ними внучке-инвалиду найти новую квартиру для жилья. Теперь семья втроем находится в однушке, которую они снимают на свою пенсию.

Каким образом родной дочери удалось переоформить квартиру на себя, супруги не знают, но подозревают, что это произошло в 2018 году, когда пожилая мать лечилась в больнице в Патрушево, а ее муж проходил реабилитацию в кардиологическом центре области.

Пенсионеры обратились за помощью в полицию и к местным депутатам.

Многодетная россиянка осталась без жилья из-за затопленного подвала.

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