Россиянин заявил в полицию на жену-учительницу, совратившую школьника

Под Челябинском мужчина заявил в полицию на свою жену-учительницу, совратившую школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Октябрьском районе области. Мужчина написал заявление на свою 26-летнюю жену, которая работает учительницей в школе и, по словам мужа, в мае совратила девятиклассника.

Россиянин сообщил, что супруга привела школьника домой, где они по обоюдному согласию вступили в половые отношения. Следователи проверили и подтвердили историю мужчины, сообщает Baza.

Позже, 26 октября, в отношении учительницы возбудили уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. По информации Telegram-канала, фигурантку не отстранили от работы в школе. Она продолжает преподавать, в том числе тому ученику, которого совратила.

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