Столичные власти возобновили движение трамваев по улице Шаболовка

С 30 октября восстанавливается движение трамваев по улице Шаболовка, сообщается на официальном портале мэра Москвы. Отмечается, что трамваи № 14, 26, 38, 47 с сегодняшнего дня ходят по обычным маршрутам. Временный автобус № 026 курсировать не будет.

Как рассказали в пресс-службе градоначальника, движение трамваев на улице Шаболовка было перекрыто с 14 октября. В это время шли работы по реконструкции трамвайного депо имени П.Л. Апакова. Специалисты обновили более 400 метров трамвайных путей, установили 10 стрелок для заезда трамваев в депо и переложили подземные коммуникации.

«Депо имени П.Л. Апакова работает с 1909 года. Его реконструкция завершена на 60%. После обновления здесь будут обслуживать трамваи последнего поколения», — говорится в сообщении.

Ранее столичные власти рассказали о завершении работ по возведению 5 новых приподнятых трамвайных платформ на юге Москвы.