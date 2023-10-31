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На границе с Казахстаном задержаны двое обвиняемых в убийстве иностранцев

ФСБ задержала на границе с Казахстаном двух иностранцев, находящихся в розыске

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

ФСБ задержала на границе с Казахстаном двух иностранцев, обвиняемых в убийстве и находящихся в международном розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В автомобильном пункте пропуска Караузек выявлен и задержан гражданин одной из республик Средней Азии, скрывающийся от российских правоохранительных органов. Он подозревается в убийстве и угрозе убийством, краже. Другой иностранец разыскивался за дачу взятки. Задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

По данным управления, только за последние три месяца границу с Россией попытались пересечь семь иностранных граждан, находившихся в международном и федеральном розысках.

До этого находящегося в международном розыске россиянина задержали в Молдавии.

В настоящий момент личность подозреваемого в причастности к террористической деятельности не называется.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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