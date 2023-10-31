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Власти Дагестана заявили о восстановлении работы аэропорта

Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы полностью восстановил работу

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что международный аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня запланировано 24 рейса на прилет и 28 – на вылет. Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тысяч пассажиров», — поделился Меликов.

Он пояснил, что тем, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы, не удалось напугать людей. Также им не удалось опорочить Дагестан. Единственное, что удалось — это повредить чужое имущество.

До этого Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины. По его словам, инициаторы этой акции были враги России.

Глава Дагестана сказал, что произошедшее в махачкалинском аэропорту является предательством. По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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