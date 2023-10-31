На выставке «Россия» покажут цифровое шоу о превращении Москвы в мегаполис

Москва в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ представит интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется столица, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис. Для регионов презентуем инновационные проекты, поделимся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников», — написал мэр.

Собянин добавил, что в проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ.

«Всего будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации», — отметил мэр столицы.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.