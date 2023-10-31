Пытавшемуся взорвать здание ФСБ на Лубянке мужчине дали 12 лет тюрьмы

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 12 годам тюремного заключения Мероба Хаитова, фигуранта уголовного дела в отношении шести террористов ИГИЛ (организация запрещена в России), которые планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в 2022 году, расстрелять его посетителей и прохожих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебной пресс-службы.

Согласно информации суда, подсудимый полностью признал свою вину и помогал следователям раскрыть преступление, дав показания на остальных шестерых фигурантов дела.

«Суд окончательно назначил ему 12 лет лишения свободы», — говорится в материале.

Уточняется, что три года он пробудет в тюрьме, а остальные девять — в исправительной колонии строгого режима. Помимо того, в качестве дополнительного наказания суд вменил Хаитову штраф в размере 500 000 рублей.

26 октября в Москве началось слушание уголовного дела в отношении шестерых человек, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

По информации ФСБ, подсудимые планировали взорвать здание спецслужбы на Лубянке в 2022 году. Согласно данным ТАСС, подсудимые с марта по апрель прошлого года создали «террористическое сообщество», которое находилось под патронажем нескольких группировок, связанных с ИГИЛ. Следствие утверждает, что планировался взрыв с использованием террориста-смертника. Представители правоохранительных органов сообщили, что участники группировки намеревались выдвинуть условия российским властям о выводе войск из Сирии.

Ранее в Испании и Канаде ликвидировали террористическую сеть, связанную с ИГИЛ*.