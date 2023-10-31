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Нетаньяху заявил, что ХАМАС в Газе удерживает в заложниках 33 ребенка

Нетаньяху: ХАМАС удерживает в плену 33 израильских ребенка

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Dana Kopel/Global Look Press

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у радикального палестинского движения ХАМАС в заложниках находятся по меньшей мере 33 ребенка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-конференцию премьер-министра.

По словам Нетаньяху, ХАМАС удерживает более 200 израильских заложников, в том числе 33 ребенка. Премьер-министр сообщил, что малолетних заложников терроризируют в плену, и поэтому «каждая цивилизованная страна должна встать на сторону Израиля» и потребовать немедленного освобождения детей без всяких предварительных условий.

Ранее сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС в обмен на освобождение палестинцев готово отпустить израильских пленных. Представитель движения подчеркнул, что Израиль получит своих граждан только в том случае, если согласится освободить всех без исключения палестинских заключенных.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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