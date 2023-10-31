Три юных петербуржца задержаны за стрельбу из газового пистолета

Троих школьников задержали после стрельбы по прохожему из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным ведомства, в СМИ распространяется информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину. Уточняется, что подростки задержаны. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

30 октября в Приморском районе Петербурга школьнику выстрелили в лицо из ракетницы, мальчик госпитализирован.

Инцидент произошел днем 30 октября во дворах домов по Камышовой улице. Между 14-летним мальчиком и двумя неизвестными возник конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал из кармана ракетницу «Сигнал охотника» и произвел выстрел.

Ранее в Подмосковье рецидивист открыл стрельбу по подросткам и ранил ножом женщину.