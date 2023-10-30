Кадыров сообщил о пресечении попытки провокации в Чечне на фоне беспорядков в Дагестане

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что в ночь на 30 октября в регионе пресекли попытку провокации через ложные призывы на фоне массовых беспорядков в Дагестане. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Попытка <...> провокации была <...> оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике», — объявил он.

По словам Кадырова, региональные средствам массовой информации под шефством главы министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым своевременно обратили внимание на ложные призывы и предостерегли местных жителей от опрометчивых действий.

«Полицейские и росгвардейцы также были приведены в готовность, чтобы среагировать на любую провокацию», — отметил глава региона.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее Кадыров прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы.