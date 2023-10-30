В Турции прокомментировали сообщения о бомбардировке ее складов Красного Полумесяца в Газе

В Центре по борьбе с дезинформацией управления по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что данные о якобы совершенной армией Израиля бомбардировке складов Турецкого общества Красного Полумесяца в секторе Газа являются безосновательными. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении утверждается, что здание, которое якобы получило серьезные повреждения, является складом гуманитарной помощи Красного Полумесяца Палестины, поддержку в строительстве которого оказал турецкий Красный Полумесяц.

До этого в министерстве здравоохранения Палестины заявили, что турецкая больница, расположенная к югу от города Газа, подверглась авиаудару со стороны израильских вооруженных сил.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.