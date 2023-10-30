В Башкирии дети отравились на празднике в развлекательном центре

В Уфе дети отравились на празднике, который проходил в развлекательном центре. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.
По данным ведомства, в одном из детских развлекательных центров города во время праздничного мероприятия несколько несовершеннолетних после приема пищи почувствовали недомогание.
В результате детям потребовалась медицинская помощь. В данный момент они проходят лечение амбулаторно.
Прокуратура Октябрьского района по факту произошедшего начала проверку. Организации питания и соблюдению законодательства в развлекательном учреждении дадут оценку.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее годовалый ребенок отравился и попал в больницу, выпив пиво родителей.