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В Башкирии дети отравились на празднике в развлекательном центре

В Уфе дети получили отправление на празднике в развлекательном центре

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Shutterstock

В Уфе дети отравились на празднике, который проходил в развлекательном центре. Об этом сообщает прокуратура Республики Башкортостан.

По данным ведомства, в одном из детских развлекательных центров города во время праздничного мероприятия несколько несовершеннолетних после приема пищи почувствовали недомогание.

В результате детям потребовалась медицинская помощь. В данный момент они проходят лечение амбулаторно.

Прокуратура Октябрьского района по факту произошедшего начала проверку. Организации питания и соблюдению законодательства в развлекательном учреждении дадут оценку.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее годовалый ребенок отравился и попал в больницу, выпив пиво родителей.

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