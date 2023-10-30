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Сергей Собянин рассказал о столичных разработках для метро и железных дорог

Собянин: В столице производят вагоны для поездов Москва — Симферополь

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Егор Алеев/РИА Новости

Развитие и обновление метро и железных дорог страны было бы невозможно без московских производителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что в столице выпускают вагоны повышенной комфортности, класса «люкс». По его словам, они входят в составы поездов МоскваСимферополь.

«С 1921 года Московский тормозной завод разрабатывает и производит оборудование для всех типов вагонов метро и ж/д. Столица поставляет осветительное оборудование и кабели для строительства метрополитена», — подчеркнул градоначальник.

При этом Собянин уточнил, что один столичных из заводов за три года установил свою систему автоматизированного управления движением поездов на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что первую «Иволгу 4.0» планируется запустить на МЦД в следующем году. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, пассажиры смогут ездить на самых современных составах по МЦД. Испытания нового состава продлятся до середины ноября.

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