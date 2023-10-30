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В Красном Полумесяце Палестины рассказали о гуманитарных нуждах Газы

Красный Полумесяц Палестины: гуманитарная помощь покрывает 3% нужд в секторе Газа

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Yasser Qudih/Reuters

Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах заявил, что гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газа, позволяет покрывать около 3% потребностей жителей анклава, остается острая потребность в воде, еде, медикаментах, машинах скорой помощи и топливе для работы больниц. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация с гуманитарной помощью нестабильная, она поступает в скудных объемах и покрывает только 3% потребности населения Газы в том, что касается воды, еды и медикаментов.

Фарсах добавил, что у общества осталось только 26 рабочих машин скорой помощи. Согласно информации представителя организации, 12 из 35 больниц в секторе Газа вышли из строя либо в результате обстрелов, либо из-за недостатка топлива. 

До этого сообщалось, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН приостановила работу на территории сектора Газа из-за ограбления складов, на которых хранились товары для помощи палестинским беженцам.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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