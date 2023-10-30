Два бизнесмена получили сроки за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

Каждый из двух фигурантов дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный получил тюремный срок. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес приговор генеральному директору ООО «Респект-СМ» А. Г. Алексаняну и генеральному директору ООО «Баваль» Б. Л. Мирзояну», — сказали в пресс-службе.

Там указали, что суд признал Алика Алексаняна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В пресс-службе добавили, что Баграт Мирзоян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Бизнесмену назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В мае 2018 года трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 года. По данным следствия, в 2012–2013 годах они растратили более 250 млн рублей из федерального бюджета путем закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

Ранее бывшего офицера ФСБ осудили условно и лишили звания за мошенничество.