Инвалида-колясочника заставили ползком выбираться из самолета

Экипаж самолета авиакомпании Air Canada заставил мужчину с церебральным параличом ползти по салону самолета к трапу, не предоставив ему инвалидное кресло. Об этом сообщает CBC.

49-летний канадец Родни Ходжинс летел из Ванкувера в Лас-Вегас с женой, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Мужчина страдает церебральным параличом и может передвигаться только в инвалидном кресле с электроприводом.

После посадки в Лас-Вегасе бортпроводники сообщили пассажиру, что выбираться из салона самолета ему придется самостоятельно. Супруге пришлось держать мужчину за ноги, пока он, превозмогая боль, ползком преодолел 12 рядов до трапа.

Как утверждает Ходжинс весь экипаж воздушного судна наблюдал за его мучениями, но никто не предложил помощь. После того, как произошедшее предали огласке, Air Canada пришлось извиняться перед пассажиром.

Ранее инвалидную коляску паралимпийца дважды сломали во время рейса «Уральских авиалиний».