Стало известно, сколько россиян сталкивались с уловками мобильных операторов

Большинство (66%) россиян сталкивались с внеплановыми списаниями мобильных операторов, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,5 тыс. человек.

Так, 49% россиян рассказали, что с них списывали деньги за услуги, которые они не подключали. По словам респондентов, мобильные операторы самостоятельно и без предупреждения подключали им услуги, которые часто были платными.

«Мне без согласия подключили антивирусник два года назад, а в августе подписку на Литрес за 500 рублей. Узнала только сейчас, была в ужасе. Как так можно?» — поделилась участница опроса.

Еще 13% пришлось платить за раздачу интернет-трафика. 4% опрошенных сталкивались с тем, что их мобильный оператор списывал с них больше денег за услуги, чем указано в их тарифном плане.

При этом 22% россиян ответили, что невнимательно следят за своими мобильными расходами. Они допустили, что с них могли списать лишние деньги, но не уверены в этом. Оставшиеся 12% сообщили, что ни разу не сталкивались с уловками мобильных операторов.

30 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернета с устройств. Несмотря на требование ФАС, руководство МТС решило продолжить списывать деньги за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В компании отметили, что подобная мера якобы не ущемляет интересы пользователей.

Напомним, что ФАС обязала «большую четверку» операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств 18 сентября

Ранее стало известно, что половина россиян готова отказаться от приложения из-за неудачного обновления дизайна.