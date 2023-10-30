Воробьев рассказал об итогах уборочной кампании этого года в Подмосковье

В 2023 году в Подмосковье собрали рекордный за 10 лет урожай зерновых - 720 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в 2022 году. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, где подвели итоги уборочной кампании этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Приятно, что мы каждый год ставим рекорды, в этом собрали 720 тыс. тонн зерновых. Это важно еще и для животноводства - и молочного, и мясного. Генетика, селекция, все здесь завязано на кормах. В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна. Потому что в удаленных территориях большинство людей связано или с землей, или с переработкой урожая», — отметил губернатор.

Также отмечается, что в этом году в Подмосквье хорошие показатели по картофелю - почти 450 тыс. тонн (+23%) и стабильные по овощам открытого грунта 310 тыс. тонн (+0,3%). Больше всего урожая собрали в Коломне - 420 тыс. тонн (36%) и Дмитровском г.о. - 360 тыс. тонн (+26%). При этом лидерам по зерновым и зернобобовым стал Зарайск (151 тыс. тонн), а по картофелю и овощам - Дмитровский г.о. (303 тыс. тонн).

Как уточнили на совещании, показатели удалось увеличить за счет предоставления земли сельхозпроизводителям, эффективному применению минеральных удобрений, созданию современных мощностей хранения урожая, строительству крупных молочных ферм и господдержке АПК. Так, на поддержку аграриев в 2023 году выделено 5,2 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из федерального бюджета.

Воробьев отметил, что особое внимание нужно уделять привлечению специалистов на село - генетиков, селекционеров, механизаторов.

«Мы недавно были в Ступино, в Волоколамске, где звучал один и тот же вопрос - как получить льготную ипотеку, сельхозипотеку, которая позволит планировать молодым специалистам с высшим образованием свое будущее. Сегодня эта тема нуждается в особом внимании. Сельхозипотека работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм – как тот или иной специалист может получить возможность приобретения жилья», — подчеркнул губернатор.