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Польские перевозчики могут перекрыть все въезды с Украины на два месяца

«Укравтопром»: протесты польских перевозчиков могут перекрыть границу с Украиной

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Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta/Reuters

Польские перевозчики планируют начать забастовку, результатом которой может стать перекрытие всех пропускных пунктов на границе Польши и Украины. Такое опасение высказали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

По словам представителей ассоциации, протесты на границе могут начать уже 3 ноября.

«Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины. Акция планируется на два месяца», — приводит РИА Новости цитату из сообщения «Укравтопрома».

Отмечается, что первую акцию польских перевозчиков у пропускного пункта Корчова уже согласовали. На ней забастовщики будут требовать ужесточить правила перевозок для иностранных компаний, запретить регистрировать предприятия в Польше организации с капиталом вне Евросоюза, а также вернуть перевозчикам из Украины действующие разрешения.

Причиной возмущения поляков называют резко повысившийся уровень конкуренции после либерализации правил перевозок между Украиной и странами ЕС.

Ранее в сейме Польши заявили о превращении страны в «полезного идиота» Украины.

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