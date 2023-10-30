В Петербурге неизвестный выстрелил подростку в лицо из ракетницы

В Приморском районе Петербурга школьнику выстрелили в лицо из ракетницы, мальчик госпитализирован. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел днем 30 октября во дворах домов по Камышовой улице. Между 14-летним мальчиком и двумя неизвестными возник конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал из кармана ракетницу «Сигнал охотника» и произвел выстрел.

Пострадавшего подростка доставили в детскую больницу имени Раухфуса, у мальчика диагностирован ожог роговицы. Нападавших ищет полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье рецидивист открыл стрельбу по подросткам и ранил ножом женщину.