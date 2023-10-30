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Подростки напали на косплееров, отмечавших Хэллоуин в торговом центре в Сургуте

В Сургуте отмечавшие Хэллоуин в ТЦ косплееры пострадали от нападения подростков

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Сургуте подростки, пришедшие на Хэллоуин в костюмах, подверглись нападению сверстников в черной одежде. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП ХМАО Югра».

Инцидент произошел 29 октября в ТРЦ «Сургут Сити Молл». По словам свидетелей, после мероприятия «Хэллоуин на Руси» агрессивные подростки, полностью одетые в черное, стали нападать на тех, кто был в костюмах или гриме.

Неизвестные ругались матом, обливали пострадавших газировкой и красной краской, некоторых оплевывали, а затем распыляли антисептик и перцовку косплеерам в глаза. Остальные участники праздника побежали в туалет, чтобы смыть грим и избежать насилия, но злоумышленники пробрались и туда, вытащили нож и стали угрожать потерпевшим.

Нападавших спугнули взрослые, однако подростки в черном остались ждать детей в костюмах на выходе. Затем к зданию приехали полицейские, но задержать никого из агрессоров стражи порядка не смогли.

Прокуратура уже начала проверку. Обстоятельства нападения устанавливаются.

Ранее православные активисты потребовали отменить Хэллоуин в парках и кафе по всей России.

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