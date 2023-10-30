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Появилось обращение заложников ХАМАС к Нетаньяху

ХАМАС опубликовал видео с обращением трех заложниц к премьеру Израиля Нетаньяху

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало в своем Telegram-канале видео с тремя женщинами, которые, по заявлению боевиков, являются удерживаемыми ими в плену израильскими гражданами. На кадрах одна из заложниц обращается к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

По словам женщины, пленники ХАМАС страдают из-за «политической и военной неудачи» и «провала», который израильские власти допустили 7 октября.

«Ни одного солдата на месте не было, никто к нам не пришел, никто нас не защитил, и мы, невинные и наивные граждане, граждане, которые платят налоги государству Израиль, мы сейчас находимся в плену на условиях «никаких условий», — сказала пленница.

Ближе к концу своей речи женщина срывается на крик и требует освободить плененных армией Израиля жителей Палестины, чтобы заложники ХАМАС тоже смогли вернуться к своим семьям.

Десятки израильских граждан попали в плен к группировке ХАМАС 7 октября, когда боевики движения вторглись на территорию Израиля. После этого ЦАХАЛ объявил начало операции «Железные мечи», одной из целей которой было названо уничтожение ХАМАС.

28 октября руководство Израиля сообщило о начале нового этапа военных действий в секторе Газа, подразумевающего расширение наземных операций. С того момента ЦАХАЛ уже несколько раз вступал в прямой контакт с боевиками ХАМАС.

Ранее посол Израиля отверг возможность прямых переговоров с ХАМАС.

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Война в Израиле
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