В одном из регионов РФ обустроят мусоросортировочные комплексы на 440 млн рублей

В Ярославской области планируется создать два мусоросортировочных комплекса мощностью 100 тысяч тонн. На эти цели Российский экологический оператор (РЭО) направит 440 млн рублей. Планы по развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) глава региона Михаил Евраев обсудил с гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, сообщает телеканал «360».

По планам, один из комплексов построят в Рыбинском районе уже в будущем году, его мощность составит 60 тыс. тонн отходов. Еще один комплекс мощностью 39,9 тыс. тонн создадут в Ростовском районе, его ввести планируется в 2025 году.

«Между правительством области и инвестором АО «Чистый город» подписано соглашение. Инвестор уже приступил к составлению проектно-сметной документации на строительство объектов», – рассказал Буцаев.

Оба проекта обойдутся в 489 млн рублей, 90% которых – 440 млн рублей – готов предоставить в качестве льготного финансирования РЭО.

Напомним, ранее Буцаев сообщал, что в России ежегодно перерабатывают 4,1 млн тонн бумаги и картона, что составляет 55% от общего количества образуемых бумажных отходов.

Также недавно стало известно о планах РЭО совместно с ОАО «РЖД» реализовать проект, который позволит направить на переработку форму железнодорожников для снижения нагрузки на полигоны.