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Мать зверски избитого младенца заявила, что ребенок был ее шансом выжить на пособия

Shot: в Москве мать зверски избитого младенца назвала ребенка шансом выжить на пособия

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Pixabay

В Москве мать зверски избитого младенца заявила, что ребенок был ее шансом выжить на пособия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 32-летняя мать младенца продолжает утверждать, что не избивала ребенка. Женщина сообщила, что сын стал для нее шансом выжить на социальные пособия, так как ее не брали на работу.

Россиянка обвиняет в избиении сына своего сожителя, находящегося в розыске за кражу. Мать пострадавшего ребенка арестовали на два месяца.

Восьмимесячного младенца нашли в квартире по улице Нижегородская на востоке столицы с многочисленными травмами. После этого ребенка доставили в одну из детских больниц.

Медики диагностировали у мальчика застарелые и неправильно сросшиеся переломы плеча и бедер, а также гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, сообщает Shot. Сейчас он в реанимации.

Ранее жительницу Нижневартовска заподозрили в избиении двухмесячного младенца.

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