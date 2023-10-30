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В Москве загорелся магазин с вейпами и кальянами

В Москве вспыхнул магазин вейпов и кальянов, из помещения валит густой дым

В Москве загорелся магазин вейпов и кальянов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел неподалеку от станции метрополитена Бауманская. В магазине вейпов и кальянов произошло возгорание — из помещения валит густой черный дым. Вместе с торговой точкой также расположена кофейня.

Сейчас к месту едут экстренные службы. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. О причинах возгорания также ничего неизвестно.

До этого в Москве в районе Ясенево загорелась гостиница с постояльцами внутри. Очаг возгорания находился на третьем этаже здания на Литовском бульваре. Пожару присвоили первый ранг.

Ранее спасатели потушили крупный пожар в гостинице в Набережных Челнах.

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