Дикие кабаны напугали мать с ребенком в Псковской области

В Изборске стадо диких кабанов напугало женщину с ребенком, прогуливавшихся по туристической тропе. Об этом сообщает портал ПАИ.

Жительница Пскова рассказала в социальных сетях о встрече с дикими кабанами, в выходной женщина с дочерью отправились в Изборск и прогуливаясь по склону на туристической тропе столкнулись с семьей кабанов.

«Неожиданно три кабана, очень большие, стоят перед нами прямо на тропинке, перекрыли дорогу. Мы поднимались снизу от церкви, а они стояли на тропе: видимо, тоже поднимались наверх, только сбоку. Они просто огромные: не кабанчики маленькие, а черные кабаны с половину меня ростом», — рассказала женщина.

Люди животных не заинтересовали, кабаны пробежали мимо, отправившись вверх по склону, псковичка предполагает, что кабаны не напали на них из-за собаки, которая была рядом.

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