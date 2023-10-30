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Россиянин пригласил школьницу на массаж и изнасиловал

В Севастополе мужчина получил пожизненной срок за насилие над ребенком

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Depositphotos

В Крыму вынесен приговор местному жителю, который надругался над 15-летней дочерью своей знакомой. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в июле 2022 года, 52-летний мужчина познакомился в сети с матерью 15-летней девочки, он рассказал женщине, что оказывает услуги по лечебному массажу.

В один из дней, когда школьница стала испытывать проблемы со здоровьем, мать вспомнила про знакомого и обратилась к нему. Мужчина пригласил девочку на сеанс, начал приставать к ней и изнасиловал.

Школьница рассказала о произошедшем матери, женщина обратилась в полицию, массажиста задержали, выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к пожизненному заключению и принудительному психиатрическому лечению.

Ранее под Хабаровском педофил изнасиловал двух девочек, затащив их в гаражи.

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