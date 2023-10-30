Полицейские проверяют сотрудников склада Wildberries в Подмосковье

Полицейские проверяют сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют документы работников склада, сообщает агентство. В связи с проводимыми мероприятиями могут возникнуть перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, предупредили в пресс-службе Wildberries. Руководство маркетплейса оказывает содействие полиции.

«Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации», — заявили в Wildberries, передает агентство.

Ранее годовалый сын россиянки сделал заказ на 150 тысяч рублей на Wildberries.