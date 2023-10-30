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«Ей отрубили голову»: президент Израиля подтвердил гибель похищенной боевиками Шани Лук

Президент Израиля заявил, что похищенную боевиками ХАМАС Шани Лук обезглавили

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Ismail Zaydah/Reuters

Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что похищенная боевиками палестинского движения ХАМАС 22-летня немка Шани Лук мертва. Немецкому телеканалу Welt он сообщил, что девушку обезглавили.

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», — сказал президент Израиля.

Он назвал произошедшее большой трагедией, и выразил глубокие соболезнования ее семье. Около 40 тел до сих пор не опознаны, отметил Герцог.

По его словам, то, что они видели на границе между сектором Газа и Израилем, «выходит далеко за рамки погрома. Мы видели бойню».

30 октября о смерти Шани Лук, которая имеет немецкое и израильское гражданство, сообщила ее мать. До этого Рикарда Лук узнала свою 22-летнюю дочь на видео, где она в полуобнаженном виде лежит в пикапе между несколькими боевиками ХАМАС лицом вниз. Боевики переломали ей ноги и положили на живот в пикап. Один из террористов закинул ногу на талию девушки, а второй держал ее за волосы. После этого ее увезли в неизвестном направлении.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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