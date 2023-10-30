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Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе

Росавиация: аэропорт Махачкалы возобновил работу после ночных беспорядков

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Аэропорт Махачкалы «Уйташ» вернулся к полноценной работе. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

При этом рейсы некоторых авиакомпаний будут временно направлять в другие российские города, пояснили в ведомстве.

29 октября в дагестанском аэропорту произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прибыл в Махачкалу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются результатом воздействия извне.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за произошедшие в аэропорту события.

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