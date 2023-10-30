Врач рассказал, как самостоятельно повысить уровень гемоглобина

Снижение гемоглобина может привести к слабости и более частым болезням. О том, как поднять его уровень самостоятельно, Pravda.Ru рассказал врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.

Так, прежде всего врач советует снять хронические воспалительные процессы в кишечнике при их наличии. По его словам, проблемы в желудочно-кишечном тракте могут привести к тому, что железо из продуктов перестает усваиваться. Кроме того, важно потреблять богатые железом продукты. Оно содержится в гранате, яблоках, зеленых овощах, таких как шпинат, и говяжьей печени, перечислил Масгутов.

Последний совет, который дал эксперт для повышения уровня гемоглобина, — отказаться от продуктов, которые вызывают воспаления. К ним относятся сладкое и бобовые, которые содержат воспалительные белки. Врач пояснил, что подобная еда может ухудшить ситуацию со всасыванием железа.

Нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова до этого говорила, что правильный рацион питания, который будет состоять из продуктов, богатых железом и витамином C, поможет нормализовать уровень гемоглобина в крови.

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