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В Молдавии заблокируют ряд ведущих российских СМИ

Глава спецслужбы Молдавии поручил заблокировать сайты ТАСС и ряд ведущих СМИ РФ

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Shutterstock

В Молдавии заблокирует доступ к сайтам российского агентства ТАСС и ряд других ведущих СМИ. Такое распоряжение отдал глава Службы информации и безопасности Республики Молдова Александру Мустяцэ, передает ТАСС.

Распоряжение было направлено провайдерам сетей и услуг электронных коммуникаций с целью немедленного блокирования сайтов, говорится в сообщении пресс-службы Мустяцэ.

Запрет коснется сайтов «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Известий», «Комсомольской правды», «Российской газеты», Lenta.ru, а также некоторых молдавских ресурсов.

30 октября премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии еще у шести телеканалов.

24 октября сообщалось, что Молдавия решила заблокировать доступ более чем к 20 российских интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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