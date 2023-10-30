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Экс-разведчик США рассказал о будущем Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский больше не является главной звездой на Западе

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Nina Liashonok/Reuters

Владимир Зеленский больше не может оставаться главной звездой на Западе. Так заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.

Он считает, что Зеленский актер, а не президент Украины. После начала специальной военной операции (СВО) ему «написали» сценарий, по которому он работает все это время, уверен экс-разведчик.

Риттер убежден, что на Западе уже начинают забывать Зеленского. Если раньше многие называли его героем, то теперь для них он трус. Политикам и простым гражданам надоело следить за шоу, в котором участвует Зеленский, заявил Риттер.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина в 2024 году может остаться без финансирования со стороны США и ЕС, что может стать причиной политического поражения нынешней власти.

А 30 октября польский писатель Щепан Твардох заявил о ненависти украинских солдат к Зеленскому.

Ранее на Украине назвали решение США условием для визита Зеленского в Москву.

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