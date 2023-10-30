Россиянин принес гранату в ветклинику

На юге Петербурга мужчина принес гранату в ветеринарную клинику и показал боеприпас продавцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в ветклинике по улице Дыбенко, в помещение зашел мужчина, он хотел купить мазь для животного. В ходе диалога с продавцом покупатель пытался продать ему предмет, похожий на гранату «Ф-1».

Сотрудник торгового зала покупкой гранаты не заинтересовался и нажал «тревожную» кнопку, посетитель с извинениями скрылся.

Петербуржца удалось задержать. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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